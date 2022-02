Nova Iguaçu x Boavista: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (9) pelo Campeonato Carioca

As equipes Nova Iguaçu x Boavista entram em campo hoje (09/02) para disputar a fase de grupos do Campeonato Carioca. O jogo será realizado às 15h30, no Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu (RJ). Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Onde assistir Nova Iguaçu x Boavista?

A partida Nova Iguaçu x Boavista pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Cariocão Play, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como Nova Iguaçu x Boavista chegam para o jogo?

O Nova Iguaçu é o lanterna da competição e não venceu um único jogo até agora. Com 1 empate e 3 derrotas, o time marcou apenas dois gols e recebeu seis.

Já o Boavista está na 6° colocação, com 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 3 gols marcados e 5 sofridos.