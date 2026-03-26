O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Nova Caledônia x Jamaica: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo pelas Eliminatórias da Copa

Nova Caledônia e Jamaica jogam pela repescagem intercontinental das eliminatórias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Em seu último jogo, a Jamaica venceu Granada por 1 a 0 (X/ @jff_football/ @rvy.jr)

Nova Caledônia x Jamaica disputam na madrugada desta sexta-feira (27/03) a repescagem intercontinental das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 00h (horário de Brasília), no Estádio Akron, em Zapopan, México. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Nova Caledônia x Jamaica ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, a partir das 00h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, a Nova Caledônia venceu as Ilhas Salomão por 3 a 2, empatou com o Fiji por 1 a 1, venceu Taiti por 3 a 0, perdeu para a Nova Zelândia por 3 a 0 e superou o Gibraltar por 2 a 0.

Já a Jamaica passou por uma derrota de 2 a 0 para Curaçao, uma vitória de 4 a 0 sobre as Ilhas Bermudas, um empate com Trindad e Tobago, outro com Curaçao e uma vitória de 1 a 0 sobre Granada.

Nova Caledônia x Jamaica: prováveis escalações

Bolívia: Rocky Nyikeine; Bernard Iwa, Didier Simane, Morgan Mathelon e Abiezer Jeno; Joseph Athale, Pierre Bako, Joris Kenon e Cesar Zeoula; Gope-Fenepej e Gerard Waya. Técnico: Johann Sidaner.

Jamaica: Andre Blake; Joel Latibeaudiere, Damion Lowe, Ethan Pinnock e Arari’i Bell; Kevon Lambert e Isaac Hayden; Leon Bailey, Bobby Decordova-Reid e Demerai Gray; Renaldo Cephas Técnico: Rudolph Speid.

FICHA TÉCNICA
Nova Caledônia x Jamaica
Eliminatórias da Copa do Mundo - Repescagem Intercontinental
Local: Estádio Akron, em Zapopan, México
Data/Horário: 27 de março de 2026, 00h

