Nos acréscimos, Hélio dos Anjos 'salva' o CRB e parabeniza elenco pela conquista: 'Grande exemplo'

O placar de 2 a 0 sobre o Santos rendeu um grande discurso do técnico Hélio dos Anjos. Ele atribuiu o resultado à concentração e ao comprometimento tático do grupo, fatores decisivos para o time alcançar os 42 pontos no último domingo e garantir a permanência na Série B.

Conforme as palavras do comandante, o ambiente no vestiário refletiu a pressão enfrentada pelos jogadores nos últimos meses. Ele assumiu o comando da equipe em setembro, quando o CRB ocupava a 18ª posição, com alto risco de rebaixamento. Após o término das 38 rodadas, esse cenário foi revertido.

"Quando chegamos, o time tinha 89% de chance de rebaixamento. E vocês, para mim, deram um exemplo incrível. Durante todo esse período, não houve consentimento ou resistência às mudanças que propusemos. Isso é mérito do grupo. Pressão é algo difícil de lidar, mas ela só aparece para quem é grande", afirmou o treinador.

Hélio também desenvolveu uma postura humilde ao avaliar sua contribuição. Ele preferiu enaltecer o trabalho de Daniel Paulista, que esteve à frente do CRB antes dele e foi responsável por montar a base do time, vice-campeão da Copa do Nordeste.

"Estou feliz porque o grupo está feliz e, acima de tudo, consciente de que minha participação foi pequena neste momento. Quero mais uma vez valorizar o trabalho sólido que o Daniel (Paulista) e sua comissão técnica realizaram. Não posso comentar muito sobre o Bruno Pivetti, que demorou pouco, mas certamente também deixou algo O trabalho desenvolvido ao longo do ano foi fundamental para chegar a esta situação", declarou.

Ao fim de seu discurso, Hélio ressaltou que a permanência na Série B foi resultado do esforço coletivo e não de um único responsável. "Vocês precisam lembrar que são grandes e que não merecem, em hipótese alguma, serem marcados pela derrota. Infelizmente, o futebol é assim. Parabéns a todos pela dedicação, não apenas nos jogos, mas também no dia a dia. Obrigado pela compreensão e pelo esforço nas mudanças inovadoras no clube. Vocês foram fundamentais para esse resultado", concluiu o técnico.