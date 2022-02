No Último Lance, volante da Esmac comenta duelo contra o Flamengo na Supercopa do Brasil Feminina

A Esmac estreia na Supercopa do Brasil Feminina no próximo domingo (6), às 10h30, contra o Flamengo, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, pelas quartas de final. Para falar sobre a competição e a partida contra o time rubro-negro, o programa Último Lance desta segunda-feira (31) recebeu a volante Lora Capanema para falar sobre a preparação da equipe:

"É uma experiência nova. Estamos muito focadas. Vai ser um grande jogo, ainda mais que vai ser transmitido em rede nacional. A gente está conversando bastante desde que voltei do empréstimo do Remo na semana passada. As meninas já estavam ativas, treinando, e vai ser um jogo importante, uma vitrine muito boa no cenário nacional", opinou Lora.

ASSISTA AO PROGRAMA DE SEGUNDA-FEIRA (31)

Supercopa do Brasil

Um nova competição no cenário nacional do futebol feminino, a Supercopa do Brasil reúne oito equipes, em duelos mata-mata, disputados em jogo único. Os mandos de campo serão da equipe melhor posicionada no ranking nacional de clubes. Em caso de empate, o classificado será definido nos pênaltis.

Para Lora, o torneio também serve como preparação para o Brasileirão A1, competição que a Esmac disputa em 2022: "A gente sabe que a estrutura do Flamengo é imensa, mas a gente está com toda estrutura possível para se manter na A1. Os times estão lá porque são bons e têm essa estrutura para fazer contratações. Nós também fizemos, chegaram novas meninas para agregar e vamos dar um trabalhinho", finalizou.

Confira os confrontos das quartas de final da Supercopa:

Sexta-feira (4)

Internacional x Real Brasília, às 19h, Beira Rio

Grêmio x Cruzeiro, às 21h30, Estádio do Vale

Domingo (6)

Flamengo x Esmac, às 10h30, Estádio Luso Brasileiro

Corinthians x Palmeiras, às 10h30, Neo Quimica Arena