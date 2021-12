No PSG, Icardi e Rafinha devem fazer parte de “barca” do clube, diz jornal francês

Com a aproximação da janela de transferências europeia de inverno, muitos clubes preparam não apenas a sua lista de possíveis alvos a serem contratados, mas também as peças que não contam mais com espaço para seguirem vinculados como parece ser o caso do PSG.

Isso porque uma extensa lista de atletas com pouco tempo de atuação e sinais de utilização por parte do técnico Mauricio Pochettino devem integrar uma espécie de “barca” de dispensas segundo apontou conteúdo pelo famoso diário francês L’Equipe.

Dois dos integrantes dessa lista de dispensas são alguns dos vários representantes do futebol sul-americano no elenco, casos do meia-atacante Rafinha e do centroavante Mauro Icardi.

Contratado junto ao Barcelona em outubro do ano passado, Rafinha recebeu um número razoável de oportunidades especialmente na sua primeira temporada. Contudo, após a chegada de Pochettino, as chances minguaram.

Já no caso de Icardi, os 20 gols em 38 partidas da temporada 2019/2020 trouxeram a esperança de que o ex-Inter de Milão reunia condições de exercer o papel de substituição a função exercida com maestria por nomes como Ibrahimovic e Cavani, por exemplo. Todavia, partidas de baixo rendimento em instâncias decisivas (especialmente da Liga dos Campeões da Europa) começaram a fazer com que ele fosse perdendo espaço, algo que se tornou ainda mais latente após a chegada de Lionel Messi.