No carrasco do Paysandu, atacante ex-bicolor sofre lesão grave e está fora da temporada

O atacante paraense Magno, que possui passagens no futebol paraense pelo Parauapebas, Remo e por último Paysandu, está fora do restante do Campeonato Brasileiro da Série B de 2020. Recentemente, o atleta assinou contrato com o Náutico-PE.

Magno, que chegou no início do mês de dezembro ao carrasco do Paysandu na última Série C, nem sequer chegou a estrear pelo Timbu sendo que sofreu uma ruptura do tendão de aquiles durante um treino da equipe pernambucana. O atleta precisará passar por uma cirurgia.

Em 2018, Magno esteve no elenco bicolor durante a campanha de rebaixamento para a Série C. Foram 31 partidas e seis gols marcados, além da conquista da Copa Verde daquele ano.