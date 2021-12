No Baenão, Remo vence o Paysandu pelo jogo de ida da final do Parazão sub-17

O Remo venceu o Paysandu pelo placar de 2 a 1, no jogo de ida da final do Campeonato Paraense sub-17. Os gols do clássico Re-Pa, que foi disputado na noite desta quarta-feira (22), no Estádio do Baenão, foram marcados por Stuart e Edson para o Leão, e Ivan para o Papão. Com o resultado, o time azulino, que está invicto na competição e tirou a invencibilidade dos rivais, tem a vantagem do empate para a partida de volta da decisão.

O segundo e decisivo clássico ocorre no domingo (26), às 9h15, no Estádio da Curuzu. O Paysandu precisa vencer por dois gols de diferença, para ficar com a taça. Em caso de vitória por um gol de vantagem do Bicola, o duelo vai para os pênaltis.

Primeiro gol

O primeiro gol veio logo no início da partida. Aos três minutos, o Remo recuperou a bola no meio-campo, partiu em contra-ataque e o artilheiro Stuart recebeu em velocidade. De fora da área, o atacante arriscou de perna esquerda e a bola foi no ângulo, sem chances para o goleiro. Foi o quinto gol de Stuart.

Que presentão...

O Papãozinho começou o segundo tempo melhor e conseguiu o empate. No início da etapa final, aos nove minutos, o zagueiro do Remo furou na tentativa de dar um chutão, e a bola sobrou para Ivan. O jogador invadiu a grande área e bateu cruzado, para igualar o marcador. Logo depois do gol, atletas da dupla Re-Pa iniciaram um tumulto no gramado, mas o ninguém foi expulso.

Segundo do Leão

O Remo voltou a ficar à frente no placar aos 30 minutos. Solano, capitão do time e destaque do jogo, deu um passe de calcanhar para Santos cruzar para a área. Numa confusão com a zaga, a bola sobra para o lateral Edson fazer o segundo do Leão.

Caminho até a final

Para chegar à final, o Paysandu passou pela chave C com 100% de aproveitamento, após vencer Sâo Raimundo e SC Brasil. Nas oitavas de final, o Papãozinho eliminou o União Paraense e nas quartas, o Real Naval. Já nas semifinais, após o 0 a 0 na ida, o Paysandu goleou o Parauapebas por 6 a 0 e garantiu um lugar na decisão.

Já o Remo venceu Comercial e Vila Rica para ficar com o primeiro lugar do grupo B. No mata-mata, eliminou Pinheirense, Castanhal (nos pênaltis) e o Cametá - com direito a um triunfo por 5 a 1 no segundo duelo, para alcançar a final do estadual sub-17.