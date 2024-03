Nice x Montpellier: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/03) pela Ligue 1

FUTEBOL

Com promoção para ST do Remo, Santa Rosa inicia vendas de ingressos para jogo contra o Leão

Santa Rosa x Remo duelam no próximo domingo (10), no Baenão, pelo jogo de ida das quartas de final do Parazão 2024. A diretoria do Santinha divulgou os valores dos ingresso, com promoção aos sócios-torcedores do Remo