Neymar volta a 'alimentar' possibilidade de comprar o Santos; vídeo

O atacante Neymar disse nesta terça-feira (26) que vai comprar o Santos, clube que o revelou. A declaração foi em conversa com o humorista Negrete durante o cruzeiro do jogador do Al Hilal e da Seleção Brasileira.

“Vou dar o papo reto aí. Sou teu fã, é papo reto mesmo. Na moral. Imagina eu e tu no Santos um dia!?”, disse Negrete a Neymar, em vídeo publicado nas redes sociais.

“Vou comprar e vou te contratar”, respondeu o jogador. “Amém!?”, prosseguiu Negrete. Neymar, então, completou: “Deixa comigo!”.

A brincadeira, contudo, pode ter um fundo de verdade. Ao longo dos últimos meses, a mídia aponta que Neymar e o pai, de mesmo nome, podem mesmo comprar o Santos.