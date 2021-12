Neymar visita avó e leva Robinho e Marquinhos: 'Ver a família e amigos felizes é o que me importa'

Neymar está curtindo o fim de ano no Brasil enquanto se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo. Nesta sexta-feira, véspera de Natal, o jogador visitou a avó Berê, na companhia de Marquinhos, do PSG, e Robinho, que está sem clube e sumido dos holofotes desde a última passagem pelo Santos que terminou sem jogos em meio a polêmicas após condenação em segunda instância na Itália por suposta participação em crime de violência sexual.

Neymar postou fotos ao lado dos dois amigos e da avó e revelou a conversa que teve com ela. Segundo o craque do PSG, a senhora agradeceu pela casa que ganhou do neto e disse que era exatamente como ela sempre sonhou.

- Hoje foi o dia de visitar a família e em especial a minha vovó Bere (essa figura maravilhosa, linda e bocuda). Mas hoje o que me marcou foram duas frases que a Dona Bere soltou: 'Essa casa que vc me deu, eu já vi em algum lugar (só que ela nunca teve casa assim). 'É exatamente o que eu sonhava em ter' - narrou ele, que continuou.

- 'obrigado neto, hoje é o dia mais feliz da minha vida, você passou o dia aqui e ainda trouxe o Marquinhos e o Robinho pra me ver'- escreveu Neymar.

Neymar ainda agradeceu aos amigos jogadores por tirarem foto com a avó e falou do momento de reunião com a família e com os amigo.



- Quero agradecer o Marquinhos e Robinho por ter tirado foto com a coroa. São momentos como esse que valem todo esforço que fiz pra chegar até aqui e ter a oportunidade de dar algo melhor a minha família. Isso não tem preço!! Ver a família e amigos felizes é o que realmente me importa! - concluiu.