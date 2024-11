Neymar sofre lesão em segundo jogo no Al-Hilal após retorno aos gramados

Neymar precisou deixar os gramados nesta segunda-feira (4), durante o jogo do Al-Hilal x Esteghlal, após sofrer uma lesão. O brasileiro entrou em campo no início do segundo tempo, mas precisou ser substituído aos 39 minutos da etapa final por apresentar fortes dores na coxa direita.

VEJA MAIS

O brasileiro começou o jogo no banco e foi ovacionado quando entrou em campo, na Kingdom Arena. Aos 39 minutos do segundo tempo, Neymar saiu pela linha de fundo após tentar dominar passe de Marcos Leonardo.

Logo em seguida, o jogador foi atendido por médicos, já fora do gramado, e foi substituído em campo por Al-Qahtani. Esta foi a segunda partida do camisa 10 desde a grave lesão no joelho, que o deixou um ano longe dos campos.

Técnico confirma lesão

Após a partida, Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, deu detalhes da lesão sofrida pelo atacante e falou sobre a previsão de recuperação do atleta. "Ele voltou de uma lesão que não é fácil. Ele joga em uma posição que o torna muito vulnerável a contatos. Acredito que a lesão dele é muscular, e não no joelho. Deve ficar ausente por, pelo menos, duas semanas", disse.