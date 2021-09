Neymar rebate críticas, após jogo contra o Chile: 'Ganhamos? Então f...'

O atacante Neymar utilizou suas redes sociais para rebater críticas tanto em relação à atuação do Brasil na vitória por 1 a 0 sobre o Chile quanto sobre seu desempenho no Monumental de Santiago, em jogo realizado na noite de quinta-feira (2). A Seleção Brasileira chegou a 21 pontos em sete jogos, ficando com 100% de aproveitamento. O gol foi marcado por Everton Ribeiro.

O camisa 10 colocou em destaque sua reação ao triunfo sobre os chilenos. Ele foi categórico e escreveu: "'Ganhamos? Sim! Então f...-se, segue o baile"

Em seguida, o astro falou sobre sua forma física na partida. O assunto rendeu memes nas redes sociais.

"Camisa era G. Estou no meu peso já. No próximo jogo, peço a M".

O Brasil volta a campo neste domingo (9), para enfrentar a Argentina, na Neo Química Arena. O duelo é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.