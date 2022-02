Neymar é relacionado pelo PSG para o jogo contra o Real Madrid, pela Liga dos Campões

O Neymar está de volta! O PSG divulgou a lista de jogadores relacionados para o jogo contra o Real Madrid, que ocorre nesta terça (15), às 17h, com o atleta brasileiro. O duelo é válido pelas oitavas de final da Champions League e poderemos ter um duelo entre Neymar x Vinícius Júnior, dois atacantes da Seleção Brasileira.

Neymar não joga há dois meses e meio, após lesão no tornozelo esquerdo, sofrida no mês de novembro e não poderá atuar os 90 minutos. A possibilidade é que o atleta brasileiro inicie o jogo no banco, porém, o técnico Mauricio Pochettino faz mistério sobre a entrada do brasileiro.