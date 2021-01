Neymar deseja sorte e pede ousadia e alegria ao Santos diante do Boca

Destaque da conquista da Copa Libertadores da América de 2011 pelo Santos, Neymar desejou sorte aos jogadores do Peixe antes do confronto diante o Boca Juniors, nesta quarta, na partida de ida das semifinais da competição. O Menino da Vila pediu "ousadia e alegria" ainda completou com "Aqui é Peixão".

- Fala rapaziada, passando para desejar muita sorte na partida, espero que vocês sejam felizes dentro de campo. Que vocês possam apresentar o melhor de si, estou na torcida. Vão com Deus, ousadia e alegria, pra cima deles! Aqui é Peixão, bora.

O vídeo desejando boa sorte foi enviado à TV Santa Cecília pelo craque. Ao fundo do vídeo é possível perceber um quadro do Pelé, sozinho, caminhando com o uniforme do Peixe.

O jogador do PSG foi revelado pelo Alvinegro ainda em 2009. Conquistou Copa do Brasil e Taça Libertadores pelo clube, além de ter sido o melhor jogador da América do Sul em 2011 e 2012. Em 2021, o Santos completa uma década da conquista do Tricampeonato da Libertadores.

O Santos visita o Boca Juniors nesta quarta, às 19h15 horas (Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. O jogo de volta acontece na próxima quarta (13), na Vila Belmiro.