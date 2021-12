Neymar compra mansão de luxo em São Paulo avaliada em R$ 20 milhões; veja fotos

FUTEBOL

Imprensa francesa ‘não escala’ Neymar, Messi e Mbappé para seleções do primeiro turno da Ligue 1

Apenas um brasileiro aparece em uma das duas listas: o zagueiro Marquinhos, do PSG. O capitão parisiense entrou no time do 'L’Équipe'; Paquetá, do Lyon, também fica fora