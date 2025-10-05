Newcastle x Nottingham Forest: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/10) pela Premier League Newcastle e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 05.10.25 9h00 Newcastle soma só 1 ponto a mais que o Nottingham Forest na Premier League (X/ @nufc) Newcastle x Nottingham Forest disputam hoje, domingo (05/10), pela 7° rodada da Premier League. O jogo inicia às 10h (horário de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Newcastle x Nottingham Forest ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 10h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Newcastle soma na Premier League 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 4 gols marcados e 5 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Nottingham Forest acumula 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 10 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Inglês. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Newcastle x Nottingham Forest: prováveis escalações Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Burn, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon. Técnico: Eddie Howe. Nottingham Forest: Sels; Savona, Morato, Milenkovic, Williams; Dominguez, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. Técnico: Ange Postecoglu. FICHA TÉCNICA Newcastle x Nottingham Forest Campeonato Inglês - Premier League Local: St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 10h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Nottingham Forest Newcastle jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/10) pela Série B Ferroviária e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 04.10.25 19h30 Campeonato Brasileiro Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão Corinthians e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.10.25 18h00 Campeonato Brasileiro Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão Fluminense e Atlético Mineiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.10.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 Marlon dispara contra arbitragem e CBF: 'O Grêmio está sendo roubado, prejudicado' 05.10.25 0h07 Yuri Alberto chega a 47 gols na Arena pelo Corinthians e comenta cavadinha que virou lição 05.10.25 0h07