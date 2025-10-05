Newcastle x Nottingham Forest: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/10) pela Premier League

Newcastle x Nottingham Forest disputam hoje, domingo (05/10), pela 7° rodada da Premier League. O jogo inicia às 10h (horário de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newcastle x Nottingham Forest ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Newcastle soma na Premier League 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 4 gols marcados e 5 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Nottingham Forest acumula 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 10 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Inglês.

VEJA MAIS

Newcastle x Nottingham Forest: prováveis escalações

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Burn, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Nottingham Forest: Sels; Savona, Morato, Milenkovic, Williams; Dominguez, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. Técnico: Ange Postecoglu.

FICHA TÉCNICA

Newcastle x Nottingham Forest

Campeonato Inglês - Premier League

Local: St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra

Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 10h