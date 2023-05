Newcastle x Leicester: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (22/05) pela Premier League

As equipes Newcastle x Leicester disputam nesta segunda-feira (22/05) a 37° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newcastle x Leicester ao vivo?

A partida Newcastle x Leicester pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Newcastle x Leicester chegam para o jogo?

Newcastle é o 3° colocado da Premier League e soma 19 vitórias, 12 empates, 5 derrotas, 67 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Leicester é o vice-lanterna da competição com 8 vitórias, 6 empates, 22 derrotas, 49 gols marcados e 67 gols sofridos. Nas últimas rodadas, a equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Escalações

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman e Burn; Anderson, Bruno Guimarães e Almirón; Saint-Maximin, Wilson e Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Leicester: Iversen; Pereira, Evans, Souttar e Castagne; Ndidi e Soumare; Tete, Maddison e Barnes; Iheanacho. Técnico: Dean Smith.

FICHA TÉCNICA

Newcastle x Leicester

Premier League

Local: Estádio St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra

Data/Horário: 22 de maio de 2023, 16h