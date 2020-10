Neto detona convocação de Paquetá para Seleção: 'Está de brincadeira'

A convocação de Lucas Paquetá para o lugar de Philippe Coutinho gerou debate entre os amantes do futebol. O apresentador da TV Band, Neto, não gostou da convocação do jogador do Lyon, da França, para a Seleção Brasileira e usou suas redes sociais para reclamar da escolha feita pelo técnico Tite.

– Aí é demais, hein? Convocar o Lucas Paquetá para a Seleção Brasileira, Tite? Está de brincadeira! Não é possível. Ele não jogou no Milan, fez dois jogos no Lyon. Tem tanto jogador para convocar. O Lucas Paquetá no lugar do Philippe Coutinho? Você está de brincadeira comigo. É o outro 'arco e flecha'? – disse em vídeo publicado no Instagram.

Com a camisa da Seleção, Paquetá já disputou 11 jogos, com dois gols marcados. O último foi em novembro do ano passado em amistoso contra a Coréia do Sul.

Paquetá integra a Seleção Brasileira nas terceira e quarta rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A seleção recebe a Venezuela no próximo dia 13 de novembro, às 21h30, no Morumbi. No dia 17, às 20h, o Brasil visita o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu.