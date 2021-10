Neto abre o coração e desabafa sobre Denílson: 'Fiquei bravo por que ele saiu'

A relação entre Neto e Denílson possui altos e baixos. Os dois ex-jogadores já trocaram farpas e deixaram a rivalidade dos bastidores ficar aparente nos corredores da Band. Sobre a relação entre a dupla, o apresentador do 'Os Donos da Bola' admitiu ter ficado ressentido com a decisão de Denílson Show em deixar o programa e migrar para o 'Jogo Aberto', comandado por Renata Fan.

- O Denílson começou no 'Os Donos da Bola'. A gente já fez programa junto. Na última vez que teve apresentação da grade, eu chamei ele e disse: 'Vamos parar com essa palhaçada, nós dois somos 'gente boa'. Vamos voltar a conversar e está tudo certo'. Pergunta para ele se não foi isso. "Quando ele saiu do 'Os Donos da Bola', eu não gostei porque ele era muito importante para o programa. Eu não gostei de ele ter saído - disse em entrevista ao canal 'Pilhado', do jornalista Thiago Asmar.



- Eu não queria que ele saísse, mas ele saiu por decisão dele e foi para o 'Jogo Aberto'. Qual o problema? Hoje ele está feliz no 'Jogo Aberto', fazendo 'merchan', virando apresentador. Foi muito legal para ele, mas eu não queria que ele saísse do 'Os Donos da Bola' porque ele ia muito bem. É um baita de um 'showman' e é do bem. (...) Fiquei bravo porque ele saiu, por isso - completou Craque Neto.

O ídolo do Corinthians ainda conta que apesar da relação amistosa, não vê Denílson como um amigo.

- Não sou amigo do Denílson. Não tenho nada contra. Ele nunca veio na minha casa, nunca fui na casa dele. Tenho 20 anos de Band, ele tem 10. Como ele pode ser meu amigo se tem 10 anos de Band e nunca fui comer na casa dele? - concluiu.