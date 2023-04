Nenê, ex-Vasco, é anunciado como novo jogador do Juventude

Nesta quarta-feira (12), o Juventude anunciou a contratação do meia Nenê, ex-Vasco, de 41 anos. O jogador deve ficar com o time gaúcho até o fim da temporada e disputar a Série B, depois retorna ao carioca, onde deve se aposentar e assumir um cargo.

Segundo o ge, o jogador é aguardado na sede do clube gaúcho na quinta-feira (13), quando deve assinar o vínculo com o time e realizar exames médicos. O jogador se mostrou disposto a ajudar o time com o plano de voltar à elite do futebol nacional. Além dele, Robertinho, atacante do Maringá, também acertou com o clube.



Nenê foi um dos grandes nomes do Vasco na última década, e se despediu do clube carioca na segunda-feira (10). Ele jogou no clube entre 2015 e 2017, depois retornou em 2021 e ficou até agora. Antes do Vasco, o meia jogou por Mallorca, Alavés, Celta e Espanyol, na Espanha; Mônaco e PSG, na França; West Ham, na Inglaterra; e Al-Gharafa, do Catar.

O Juventude estreia na Série B do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (15), contra o Botafogo-SP, em casa, no Estádio Alfredo Jaconi, às 18h15.