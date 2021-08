Não perca a conta! Desportiva perde de 9 a 0 e é eliminada da Copa do Brasil sub-17

Não deu pra Desportiva na Copa do Brasil sub-17. Na primeira fase da competição, a equipe paraense foi eliminada ao ser goleada 9 a 0 para o Palmeiras. A partida ocorreu na noite de quinta-feira (19), no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Os gols da partida no primeiro tempo foram marcados por: Canadá, duas vezes, aos 4 e aos 17; Luiz Freitas, aos 8; Thalys, aos 24; e Giovani, aos 38. No segundo tempo foi a vez de Marquinhos, aos 12; Canadá, novamente, aos 18; Daniel, aos 26; e Jhonnatan, aos 44, completarem o placar.

A vaga da Desportiva veio pelo critério de ser a última equipe campeã do Parazão sub-17, ainda em 2019. Em 2020, a competição não foi realizada por conta da pandemia de covid-19. No ano passado a Desportiva também não passou da primeira fase, perdendo para o Sport nos minutos finais.

Antes da competição, a equipe paraense realizou apenas alguns amistosos preparatórios. No entanto, o time contou com reforço de atletas que estavam no Remo e no Paysandu.

O Palmeiras, classificado para a próxima fase, enfrenta agora o Confiança-SE, pelas oitavas de final. Ao contrário do confronto contra a Desportiva, o duelo entre paulistas e sergipanos será em dois jogos.