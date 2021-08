Não deu! Fluminense empata com o Barcelona de Guayaquil e está eliminado da Libertadores

Não deu para o Fluminense. Após o empate por 2 a 2 no Maracanã, o Tricolor ficou no 1 a 1 nesta quinta-feira com o Barcelona de Guayaquil no Estádio Monumental, no Equador, e está eliminado da Libertadores nas quartas de final. O gol do time da casa foi marcado por Mastriani, já no segundo tempo. Fred ainda igualou de pênalti no último minuto. Os equatorianos, que seguem invictos em casa, agora enfrentam o Flamengo na semifinal e decidem a vaga para a decisão novamente em seus domínios.

O Flu agora volta as forças para o Campeonato Brasileiro, em que soma quatro derrotas seguidas. Na segunda-feira, enfrenta o Atlético-MG, às 20h, em São Januário. O clube mineiro também é o adversário da quinta-feira, quando o Tricolor abre a disputa das quartas de final da Copa do Brasil no Nilton Santos, às 21h30.

​FLUMINENSE MELHOR

Pressionado pelas más atuações, o Fluminense entrou em campo com uma formação diferente do normal e também outra postura. Com mais de 70% de posse de bola, o Tricolor dominou os primeiros 45 minutos e fez boa movimentação para encontrar os espaços, mas faltou ser mais incisivo. Em cinco finalizações, foram duas chances perigosas, uma com Samuel Xavier e outra com Paulo Henrique Ganso.

LESÃO IMPORTANTE

A má notícia ficou por conta da lesão de Ganso. Justamente quando criou a melhor chance do primeiro tempo, o meia deu uma bicicleta, mas machucou o braço ao apoiá-lo no chão na hora da queda. Ele deu lugar a Cazares e saiu de campo chorando com o braço imobilizado.

COMEÇOU MAL

Logo aos dois minutos do segundo tempo, Fred pediu pênalti em dividida com Riveros, mas o árbitro mandou seguir. Com a bola rolando, o Fluminense voltou menos ligado e deixou o Barcelona se empolgar, criando chances e dando sustos. O Tricolor ainda perdeu outro jogador lesionado, desta vez Yago Felipe aos 14 minutos, após disputa na área. A partir daí, o que já não funcionava piorou.

COMPLICOU

Com o Barcelona aparecendo bem mais do que no primeiro tempo, Hoyos deu um belo lançamento para Mastriani dominar e bater na saída de Marcos Felipe aos 27 minutos, abrindo o placar para os equatorianos. A zaga não acompanhou e a situação do Fluminense se complicou ainda mais.

NÃO DEU

O Fluminense até tentou, mas, precisando marcar dois gols para se classificar, as jogadas passaram a dar ainda mais errado do que vinham dando. As substituições de Roger Machado surtiram pouco efeito, mas o Flu ainda teve um pênalti a favor já nos acréscimos, aos 51 minutos. Fred foi para a cobrança e empatou o confronto, mas já não havia tempo para a virada.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA DE GUAYAQUIL-EQU 1 x 1 FLUMINENSE

Data/Hora: 19/08/2021, às 21h30

Local: Estádio Monumental de Barcelona, Guayaquil (EQU)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro e Pablo Llarena (URU)

Árbitro de vídeo: Víctor Carrillo (PER)

Onde assistir: Conmebol TV, Fox Sports e Tempo Real do LANCE!

Gols: Mastriani (27'/2ºT) (1-0), Fred (52'/2ºT) (1-1)

Cartões amarelos: Perlaza, Damián Díaz, Riveros (BSC), Martinelli, Nene, André (FLU)

Cartões vermelhos: -

BARCELONA DE GUAYAQUIL: Javier Burrai, Byron Castillo, Fernando León, Williams Riveros e Mario Pineida; Bruno Piñatares, Nixon Molina (Carcelén - 18'/2ºT), Adonis Preciado (Montaño - 44'/2ºT), Damián Díaz (Garcés - 46'/2ºT) e Jonathan Perlaza (Hoyos - 18'/2ºT); Gonzalo Mastriani (Cortez- 46'/2ºT). Técnico: Fabián Bustos.

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli (Nene - 30'/2ºT), Yago Felipe (Kayky - 16'/2ºT) e Ganso (Cazares - 41'/1ºT); Luiz Henrique (Abel Hernández - 30'/2ºT) e Fred. Técnico: Roger Machado.