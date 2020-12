Série C: Na véspera do jogo contra o Remo, volante do Londrina pede demissão

O volante Jonata Escobar deixou o Londrina na véspera da estreia do clube no quadrangular final da Série C. A partida será neste sábado (12), no estádio do Café, contra o Remo. A informação foi divulgada pelo Tubarão.

Segundo o clube, Escobar fez o pedido na quinta-feira (10), após o treino da equipe principal alviceleste no Estádio do Café. O atleta reportou ao Departamento de Futebol Profissional e à Diretoria do clube descontentamento com o fato de não estar no time considerado titular.

Nesta sexta-feira (11), a diretoria do Londrina decidiu aceitar a demissão e informou que a rescisão será feita de forma unilateral.

Na nota, o LEC informou que “jamais permitirá ingerências de qualquer natureza na escalação das suas equipes, seja nas equipes de base ou principal. A decisão da escolha de quem joga sempre foi e sempre será técnica, uma atribuição que cabe ao treinador e sua comissão técnica.”

Com 32 anos, Jonata Escobar disputou 16 partidas durante a Série C, 15 delas como titular do time que se classificou à segunda fase.

O técnico Alemão tem para a posição Marcel, Jardel, Leandro Donizete, Bidía, Luan Marchiori, Gabriel e Chicão Amorim, que se recupera de lesão na coxa.

Além do meio, com a entrada de Marcelo, o técnico Alemão vai colocar Carlos Henrique no ataque, no lugar de Juan Matos.

Assim, o Londrina deve enfrentar o Remo com Dalton; Gedeílson, Marcondes, Jeferson e Rafael Rosa; Marcel, Matheus Bianqui e Adenílson; Igor Paixão, Carlos Henrique e Victor Daniel.

A partida de Londrina e Remo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.