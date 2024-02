Na Turquia, jogador é demitido após descoberta de perfil em app de namoro

O Besikitas, time de futebol da Turquia, comunicou a rescisão do contrato com o meio-campista Emirhan Delibaş, de 21 anos. A surpreendente razão para essa decisão foi a descoberta de um suposto perfil do jogador em um aplicativo de relacionamentos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (19).

A informação surgiu na mídia turca, seguida pela circulação de supostas capturas de tela do perfil do jogador nas redes sociais. No perfil, Delibaş afirmava ser jogador do Besikitas, mas alterou sua idade para 24 anos.

"Decidimos nos separar do jogador Emirhan Delibaş por meio de um acordo mútuo. Divulgamos esta informação e desejamos sucesso a Delibaş em sua carreira futura", declarou o comunicado oficial do clube.

Formado nas categorias de base do Besikitas, Emirhan estreou em 2022. Na última temporada, foi emprestado ao Göztepe, também da Turquia. Deixa a equipe sem ter marcado gols como profissional.