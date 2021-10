Na Série B do Parazão, a Esmac empata com o Pedreira

Esmac e Pedreira empataram em 0 a 0, nesta quarta-feira (27), no Estádio do Souza, em Belém. A partida marcou a quarta rodada da Série B do Campeonato Paraense. O meia do Madre Celeste, Alexandre Santana, afirmou que a equipe fez um bom jogo, mas que foi prejudicada pela arbitragem.

"A gente fez uma grande partida hoje. Acho que teve algumas situações no jogo, em questão de penalidade, que a arbitragem fez vista grossa. Acredito que tivemos mais rendimento, pressionamos, ficamos mais com a bola, mas, infelizmente, não fizemos o gol. Agora não pode baixar a cabeça, que tem mais dois jogos. Continuar trabalhando para a gente ver o que vai acontecer lá na frente da competição”, afirmou o jogador.

Com o resultado, o Gigante da Ilha perdeu a liderança para a Fonte Nova, que venceu o Sport Belém, por 2 a 1. Já a Esmac permanece na terceira posição. Na próxima rodada, o Pedreira vai enfrentar o Sport Belém. E a Esmac encara a Fonte Nova