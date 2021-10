Na estreia de Rogério Ceni, São Paulo joga bem, mas empata com o Ceará no Morumbi

O São Paulo empatou com o Ceará por 1 a 1, na noite desta quinta-feira (18), no Morumbi, em duelo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fabinho abriu o placar para o time cearense e Calleri empatou para o Tricolor.

Com o resultado, o clube do Morumbi está na 13ª colocação, com 31 pontos, enquanto o Vozão ocupa a 14ª colocação, com 30 pontos conquistados. Agora, o São Paulo enfrenta o Corinthians, na próxima segunda-feira (18), às 20h, no Morumbi, enquanto o Ceará pega o Red Bull Bragantino, no domingo (17), às 18h15, na Arena Castelão.

SÃO PAULO COMEÇA PARTIDA EM CIMA DO CEARÁ

O jogo iniciou com o São Paulo partindo para cima do Ceará, muito por conta da torcida, que compareceu em bom número no Morumbi. A primeira finalização aconteceu logo com um minuto. Igor Gomes recebeu na entrada da área e bateu colocado, para boa defesa de Richard.



Logo depois, as três, Benítez bateu falta para a área e Calleri desviou por cima da meta. Com nove minutos, Orejuela fez o cruzamento da direita, perto da linha de fundo, e Calleri cabeceou para cima na área. Messias chegou afastando.



VOLPI APARECE, EVITA O GOL DO CEARÁ E IGOR GOMES ACERTA A TRAVE

​Conforme o jogo acontecia, o Ceará conseguiu esfriar o ímpeto do São Paulo. Aos 11, o Vozão quase chegou ao gol. Cléber recebeu o passe no arremesso lateral e fez o pivô para Kelvyn na entrada da área. O camisa 70 encheu o pé de esquerda, e Volpi fez uma bela defesa.



São Paulo que respondeu aos 18 minutos. Igor Gomes ficou com a sobra do cruzamento na área e pegou de primeira, de esquerda. A bola acertou a trave do goleiro Richard.



CEARÁ ABRE O PLACAR COM UM BELO GOL DE FABINHO

Aos 22 minutos, a bola aérea voltou a castigar o São Paulo. Após bate e rebate na área do São Paulo, Igor Gomes chutou em cima de Luciano, e a bola sobrou para Fabinho, que pegou bonito de primeira e mandou uma bomba no gol de Volpi. A bola ainda explodiu na trave antes de entrar.



O São Paulo tratou de responder. Aos 26, Benítez bateu na entrada da área para boa defesa de Richard. Na sequência, Calleri recebeu o cruzamento na primeira trave, desviou para a segunda, mas a bola passou por cima do gol.



SÃO PAULO PERDE UM CAMINHÂO DE GOLS ANTES DO INTERVALO

O primeiro tempo teve a tônica do São Paulo. Aos 28, Luciano arriscou e a bola passou perto. Com 40, Reinaldo recebeu na linha de fundo e cruzou na área. Sara chegou cabeceando e Luciano apareceu na sobra para cabecear na trave, com o gol livre. Na sequência, Igor Gomes armou o chute, mas Cléber travou.



Não parou por aí. Com 42, Gabriel Sara recebeu de Benítez na entrada da área e bateu no canto de Richard, que espalmou. No rebote, Luciano chegou finalizando para fora. E o São Paulo quase levou o castigo no fim. Aos 49 minutos, Vina avançou na direita, chegou na linha de fundo e cruzou. Cléber cabeceia forte, e Volpi se jogou para fazer a defesa em cima da linha. Ela ainda bateu na trave e Miranda tirou.

SEGUNDO TEMPO COMEÇA COM EMPATE DO SÃO PAULO

​A etapa final iniciou com o São Paulo no ataque. Logo com um minuto, Luciano deu uma caneta em Fabinho e bateu de esquerda de fora da área. A bola foi no cantinho, para uma boa defesa de Richard.

Em seguida, com seis minutos, saiu o gol do São Paulo. Orejuela cruzou na área do Ceará, e Calleri aproveitou a falha de Fabinho para finalizar colocado. Richard defendeu, mas no rebote o atacante chego para marcar.

LUCIANO E BENÍTEZ QUASE MARCAM

Com o gol, o São Paulo se animou ainda mais e quase marcou o gol da virada duas vezes. Na primeira, aos 17, Benítez tocou para Sara na linha de fundo, pela esquerda, e Luciano apareceu na área para cabecear na segunda trave. A bola passou raspando a trave de Richard. Um minuto depois, Benítez chutou de fora da área, por cima do gol.



VOLPI SALVA O SÃO PAULO DE LEVAR O GOL

O goleiro do São Paulo apareceu aos 27 minutos. Erick ficou com a sobra na segunda trave, cortou para o meio e bateu colocado de direita. Volpi fez uma ponte bonita para espalmar e jogar para escanteio.



O jogo deu uma caída e o São Paulo só foi assustar novamente aos 40 minutos. Eder recebeu da entrada da área e soltou a bomba, mas a bola passou raspando a trave de Richard.



Fim de partida e resultado ruim dos para os dois lados.



SÃO PAULO 1 X 1 CEARÁ

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data e horário: 14 de outubro de 2021, às 19h

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Fabinho (22'/1ºT) (0-1)

Cartões amarelos: Miranda, Calleri (SAO), Fabinho, Richard e William Oliveira (CEA)

Cartões vermelhos:

Público e renda: 9.271 torcedores/R$ 333.135,00



SÃO PAULO

Tiago Volpi; Orejuela (Welington, aos 12'/2ºT) , Miranda, Léo e Reinaldo (Rodrigo Nestor, aos 41'2ºT); Liziero, Igor Gomes (Vitor Bueno, aos 33'/2ºT), Benítez (Eder, aos 41'/2ºT) e Gabriel Sara; Luciano (Marquinhos, aos 33'/2ºT) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.



CEARÁ

Richard; Igor, Messias (Luiz Otávio/Intervalo), Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fabinho (William Oliveira, aos 18'/2ºT), Marlon e Vina; Mendoza (Erick, aos 18'/2ºT), Kelvyn (Fernando Sobral, aos 34'/2ºT) e Cleber (Jael, aos 44'/2ºT). Técnico: Evandro Pornari.