Muricy fala sobre negociação com Gabriel Neves: 'Está complicado'

A novela Gabriel Neves no São Paulo teve um capítulo na noite da última segunda-feira (15). Isso porque o coordenador do Tricolor, Muricy Ramalho, afirmou em entrevista à 'Rádio Bandeirantes que a parte econômica é o principal entrave na negociação.

Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São PauloDe acordo com Muricy, o São Paulo tem dificuldade para acertar as contratações em razão da parte financeira do clube, que visa economizar nas compras de jogadores no mercado da bola. Segundo ele, o negócio por Gabriel Neves está 'complicado'.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

- A gente está lento em contratação porque não tem dinheiro, por isso demora. O Neves está nesse ponto aí, os clubes querem ganhar dinheiro na venda, o Neves está complicado em relação ao preço. o Neves está complicado a parte econômica - disse Muricy.

Ele também comentou sobre as movimentações do São Paulo no mercado da bola. Até o momento, já estão acertados o lateral-direito Orejuela e o zagueiro Miranda. O meia Benítez está 'muito perto', de acordo com o coordenador.

- O Miranda vem livre, então isso facilita um pouco, a gente está atrás desses negócios. O Orejuela a gente teve que investir um pouco. O Benítez com certeza está muito perto, eu não participo da parte econômica, mas eu trabalho com eles, isso eu posso falar - finalizou.