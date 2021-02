Muricy elogia Wellington, que pode ser titular contra o Flamengo

Ao deixar o CT do São Paulo na Barra Funda, o coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, foi surpreendido pela equipe do programa Gazeta Esportiva, da TV Gazeta. Um dos presentes era o ídolo do São Paulo Müller. O ex-treinador foi questionado sobre contratações e o futuro do time e, ao conversar com Müller sobre o elenco, elogiou o jovem lateral Wellington.

O coordenador comentou sobre os possíveis reforços para equipe e, respondendo Müller, que pediu um lateral para ser "sombra" do Reinaldo, citou Wellington como um nome que deve ganhar força no clube.

- Na lateral, nós temos um moleque que eu acho que vai surpreender, que é o Wellington, que é da base. Ele tá aí, nós estamos preparando ele.

Muricy falou ainda sobre a possibilidade do jovem jogar contra o Flamengo, dizendo que, em sua opinião, ele deve ganhar mais oportunidades.

- Eu acho que chegou a vez dele, tem até chance de jogar. Não estou antecipando, porque não escalo o time, mas ele tem até chance de jogar- disse o ex-treinador.

Entretanto, Muricy, mais uma vez, fez questão de deixar claro que a titularidade de Wellington não é certa e que as opiniões que deu são opiniões 'de torcedor'.

O São Paulo volta aos gramados nesta quinta-feira (25), às 21h30, no Morumbi, para enfrentar o Flamengo. A partida marca a última rodada do Brasileirão e o Tricolor precisa da vitória caso queira se garantir no G4 sem depender de um tropeço do Fluminense.

O lateral esquerdo Wellington, revelado em Cotia, é cotado para substituir o lateral Reinaldo, que foi expulso na última partida, diante do Botafogo, e o reserva da posição, o Léo, que recebeu seu terceiro cartão amarelo.