Mudanças em sedes, demissão de 186 funcionários e mais: Vasco comunica reestruturação administrativa

A fim de garantir a sustentabilidade das operações do Vasco, a diretoria cruz-maltina deu início a uma reestruturação administrativa "efetiva e imediata", conforme publicada em comunicado oficial. Entre as medidas, estão a redução da folha de pagamento em mais de R$ 40 milhões por ano, com o desligamento de 186 funcionários, o fechamento temporário da sede do Calabouço e a mudança da sede administrativa para o Centro do Rio de Janeiro.

No comunicado, assinado pela Diretoria Administrativa, a frágil situação financeira do clube é detalhada e serve como justificativa para as mudanças que já estão sendo realizadas, assim como a perda de receitas de TV e a diminuição dos valores de premiação com a queda para a Série B de 2021.

- Nosso endividamento líquido, atualmente girando em torno de R$720MM, encontra-se em níveis muito elevados e concentrados em curto prazo, a inadimplência generalizada com fornecedores torna o Vasco refém de penhoras judiciais, os atrasos de salários de atletas e funcionários se tornaram rotineiros, a antecipação de recursos, com comprometimento de receitas futuras, foi usada indiscriminadamente nos últimos anos e hoje é uma possibilidade praticamente exaurida - diz trecho da nota oficial, que segue:

- Soma-se a esse quadro a perda de receitas de TV, e a diminuição dos valores de premiação da CBF proveniente do ranking nacional de clubes, e chegamos a uma perda de cerca de R$100MM em receita em 2021 - segue a explicação.

A Sede Administrativa do Vasco passará a funcionar no Centro do Rio de Janeiro, em imóvel cedido por comodato, sem a cobrança de aluguel. Em São Januário, permanecem o departamento de futebol de base, departamento de patrimônio, departamento de esportes olímpicos e paralímpicos, departamento de comunicação (Secretaria), o Colégio Vasco da Gama, e o Centro de Memória. O departamento de futebol profissional e o departamento de desportos náuticos seguem em suas atuais sedes no CT do Almirante e sede náutica da Lagoa, respectivamente.

Confira, abaixo, outras medidas anunciadas pela Diretoria Administrativa do Vasco, presidida por Jorge Salgado, em comunicado nesta sexta-feira:

Fechamento temporário da sede do Calabouço"Seguindo a diretriz de sustentabilidade financeira em todas as áreas do Clube, a partir da próxima terça-feira (16/03) a sede do Calabouço estará fechada temporariamente. O período servirá para a realização de uma análise estrutural completa e reformas que visam melhorar a segurança e a qualidade do atendimento ao sócio. O restaurante e a loja Gigante da Colina permanecerão em funcionamento no local."

Sustentabilidade dos Esportes Olímpicos e Paralímpicos"Pautados pela responsabilidade e buscando a viabilidade de suas operações, não é mais possível ao Vasco atuar no fomento aos esportes olímpicos de forma insustentável, ficando determinada a descontinuação temporária das modalidades esportivas que estejam deficitárias no ano de 2021. É indispensável que o Vasco da Gama se reestruture para a busca de aportes direcionados e projetos incentivados para a construção de um projeto esportivo consistente. O Remo, esporte fundador do clube, e as modalidades paralímpicas serão mantidos com apoio financeiro de vascaínos até que projetos incentivados sejam implantados."

Consultorias financeiras e de gestão"Comunicamos publicamente a contratação de empresas de consultoria financeira e de gestão como parceiros no processo de reestruturação administrativa do Vasco da Gama, visando a maior eficiência na recuperação do Clube, com foco na gestão e na redução e renegociação de dívidas.

Além das ações supracitadas, a Diretoria de Integridade e Compliance está revisando todos os contratos do Clube, com especial atenção para aqueles de duração superior a um ano, com valores mais expressivos, ou alvos de denúncias. O trabalho será acompanhado pelo Conselho Fiscal e suas conclusões serão apresentadas aos Conselhos do Clube.

O presidente da Diretoria Administrativa, Jorge Salgado, deu conhecimento das medidas ora anunciadas aos presidentes de Poderes do Clube, e o mesmo encaminhará solicitação aos presidentes do Conselho de Beneméritos, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo para que, no momento oportuno, seja feita uma apresentação da atual situação em que se encontra o nosso Vasco da Gama, a fim de reforçar a transparência a tudo o que está sendo feito."

Considerações finais e agradecimento à torcida do Vasco

"Nesse momento difícil, o Vasco da Gama gostaria de expressar o seu reconhecimento e gratidão àqueles profissionais que deixam seu quadro funcional e que por tantos anos se dedicaram, com amor e trabalho duro à nossa instituição. As portas do Clube estarão sempre abertas para acolhê-los.

O Vasco da Gama também agradece aos inúmeros vascaínos de todo o Brasil que estão procurando o Clube para ajuda nessa hora difícil. Além do programa de sócio-torcedor e da assinatura de pay-per-view da Vasco TV no Campeonato Carioca, o Clube abrirá em breve a possibilidade para a associação on-line nas categorias de sócio proprietário e sócio geral, conforme aprovado na última reunião do Conselho Deliberativo, o que facilitará a adesão de sócios off-Rio em nosso quadro social. A Diretoria Administrativa também encaminhará proposta ao Conselho Deliberativo prevendo benefícios para antecipação de pagamento de mensalidades e descontos para a regularização de sócios inadimplentes. O programa de sócio-torcedor será reformulado, com a criação de novas categorias e benefícios a partir de maio. Também serão apresentadas nas próximas semanas outras formas de contribuição financeira para vascaínos que possam colaborar com o CRVG nessa travessia. Mais uma vez, a força de nossa gigantesca torcida será um dos principais alicerces para reconstrução do Vasco da Gama.

O cenário é desafiador, mas estamos certos que chegou a hora de enfrentarmos com força e determinação os problemas e mazelas que há anos assolam nosso clube. Essa é a responsabilidade histórica delegada pelos nossos associados aos vascaínos que estão à frente da atual gestão clube. Temos convicção de que os profissionais envolvidos nesta reestruturação administrativa possuem plenas condições de realizar as ações propostas, contribuindo para a reconstrução do nosso Gigante da Colina. Nenhum movimento foi realizado sem a análise cuidadosa de todas as vice-presidências do CRVG, cujo objetivo principal é resgatar a trajetória de vitórias e títulos que escreveu a história do Club de Regatas Vasco da Gama."