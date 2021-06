Mudança: CBF transfere jogo da Esmac pelo Brasileiro Feminino A2

A Esmac novamente foi atendida pela cúpula diretiva das competições da CBF. O jogo com o Real Ariquemes-RR pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2 será realizado no estádio Francisco Vasques [Souza] no domingo (6), pela manhã. Pela tabela, seria realizado no Modelão, em Castanhal, no sábado à tarde.

O confronto entre paraenses e rondonienses decide a liderança do grupo A, que, de momento, é do Real Ariquemes com 9 pontos – 3 vitorias consecutivas. A Esmac é segunda colocada com sete - duas vitórias e um empate.

O grupo A, formado por seis equipes, define apenas dois times para disputa da segunda fase. Esmac, Real e Iranduba-AM estão brigando pelas vagas. A equipe amazonense soma cinco pontos e na rodada do final de semana recebe o Assemurb em casa.

O jogo no Souza começa 10h e será dirigido por Elaine da Silva Melo, com bandeiras de Bárbara Roberta da Costa Loiola e Nayara Lucena Soares. Ignácio José de Almeida Pedro é o quarto árbitro.

Ainda sob o controle das autoridades sanitárias, jogo não terá presença de público no estádio.