Moldávia x Israel: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05) pelas eliminatórias da Copa

Moldávia x Israel disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Zimbru, em Chisinau, Moldávia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Moldávia x Israel ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Israel venceu a Estônia por 2 a 1, perdeu para a Noruega por 4 a 2 e venceu a Estônia novamente por 3 a 1.

Já a Moldávia passou por três derrotas: de 5 a 0 para a Noruega, de 3 a 2 para a Estônia e de 2 a 0 para a Itália.

Moldávia x Israel: prováveis escalações

Moldávia: Avram; Baboglo, Craciun, Dumbravanu; Platica, Motpan, Rata, Reabciuk; Caimacov, Ionita; Postolachi.

Israel: Daniel Peretz; Dasa, Shlomo, Nachmias, Revivo; Do. Peretz, E. Peretz; Biton, Gloukh, Solomon; Turgeman.

FICHA TÉCNICA

Moldávia x Israel

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Zimbru, em Chisinau, Moldávia

Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 15h45