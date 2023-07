MLS All-Stars x Arsenal: onde assistir ao vivo e online hoje pelo jogo das estrelas

A partida MLS All-Stars x Arsenal será nesta quarta-feira (19), em amistoso do jogo das estrelas. O jogo começará às 21h30 (de Brasília), na Audi Field, em Washington DC – EUA.

Onde assistir MLS All-Stars x Arsenal ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela internet através da AppleTV, no streaming.

MLS All-Stars x Arsenal: como chegam

O MLS All-Stars jogará a partida em caráter festivo. O motivo é que a competição nacional dos Estados Unidos chegou à metade da temporada. Trata-se de uma tradição do país. Por isso, a equipe será composta pelos 28 melhores jogadores da liga, sendo que 12 deles foram escolhidos pelo voto popular, envolvendo torcida, imprensa e até os próprios jogadores do torneio. O treinador é Wayne Rooney, que escolheu outros 14 atletas. As duas últimas vagas que restam são preenchidas com indicações do comissário da MLS, Don Garber.

Já o Arsenal está no período de amistosos preparatórios para a temporada europeia e contará para a partida com a dupla brasileira formada por Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Na última temporada, o Arsenal chegou a ser favorito para o título da Premier League, abrindo 10 pontos de diferença na liderança, mas engatou uma sequência de maus resultados e acabou perdendo a taça para o Manchester City, que assumiu a ponta do campeonato e sagrou-se campeão.

Prováveis escalações: MLS All-Stars x Arsenal

MLS All-Stars: Burki; Gallagher, Miazga, Glesnes e Barreal; Riqui Puig, Hector Herrera, Carles Gil, Thiago Almada e Mukhtar; Benteke. Técnico: Wayne Rooney.

Arsenal: Ramsdale; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Tierney; Jorginho, Odegaard e Havertz; Saka, Reiss Nelson e Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

FICHA TÉCNICA

MLS All-Stars x Arsenal

Amistoso - Jogo das estrelas

Local: Audi Field, em Washington DC – EUA.

Data/Horário: 19/07/2023, às 21h30 (de Brasília)