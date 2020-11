Milton Neves: 'O flamenguista passará dias sem dormir por medo de levar nova surra do SP'

O sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil realizado hoje definiu o confronto entre Flamengo e São Paulo, que se enfrentaram pelo campeonato brasileiro no último domingo. A vitória com autoridade dos são-paulinos gerou grande expectativa para esse novo confronto, agora no mata-mata. Após o sorteio, o apresentador da Band Milton Neves afirmou que os flamenguistas não gostariam de enfrentar o tricolor paulista nesta fase da competição, devido a "humilhante goleada" aplicada pelos paulistas.​

- Pelo que pude perceber, os flamenguistas queriam encontrar o capeta, mas não o São Paulo nesta fase do torneio nacional. É que a derrota no Maracanã foi traumática, e isso pode atrapalhar o psicológico dos atletas neste confronto. Por isso, estou sentindo cheirinho de um novo "baile" são-paulino, hein? - escreveu Milton em seu blog no site Uol.

O confronto de ida das quartas de final entre Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil será na próxima semana, no Maracanã. A CBF ainda confirmará a data e o horário.