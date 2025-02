Milan x Roma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pela Coppa Itália

Milan x Roma disputam hoje, quarta-feira (05/02), as quartas de final da Copa Itália. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atalanta x Bologna ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Copa da Itália, o Milan goleou o Sassuolo por 6 a 1 e Roma superou o Sampdoria por 4 a 1.

Na Série A, o Milan está em 8° lugar com 35 pontos, enquanto Roma vem logo atrás, no 9° lugar, com 31 pontos.

Atalanta x Bologna: prováveis escalações

Atalanta: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic e Hernández; Musah, Fofana e Reijnders; Pulisic, Abraham e Rafael Leão. Técnico: Sérgio Conceição.

Bologna: Svilar; Rensch, Hummels e Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Pellegrini e Angeliño; Dybala e Dovbyk. Técnico: Claudio Ranieri.

FICHA TÉCNICA

Atalanta x Bologna

Coppa Italia

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 05 de fevereiro de 2025, 17h