Milan x Inter de Milão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (02/04) pela Coppa Itália

Milan x Inter de Milão disputam hoje, quarta-feira (02/04), as semifinais da Copa Itália. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Milan x Inter de Milão ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+ e pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na Série A italiana, o Milan é o 9° colocado com 13 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 45 gols marcados e 35 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas dessa competição.

Já o Inter de Milão lidera o Campeonato Italiano e acumula 20 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 67 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas da Série A italiana.

O último Derby della Madonnina foi realizado no dia 02 de fevereiro, pelo Campeonato Italiano, e terminou em empate de 1 a 1.

VEJA MAIS

Milan x Inter de Milão: prováveis escalações

Milan: Maignan; Walker, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernández; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Rafael Leão; Abraham.

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Zalewski, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic.

FICHA TÉCNICA

Milan x Inter de Milão

Coppa Italia

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 02 de abril de 2025, 16h