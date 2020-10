Milan quer a contratação do atacante Mauro Icardi

O Milan está interessado na aquisição do atacante Mauro Icardi, recém-contratado em definitivo pelo Paris Saint-Germain, segundo a imprensa italiana. A equipe rossonera acredita que o argentino possa fazer uma boa parceria ao lado de Ibrahimovic e brigar pelo título do Campeonato Italiano até o final da temporada.

O centroavante se recupera de uma lesão no joelho e pouco jogou neste início de campanha com o time francês. Além disso, a esposa do atleta, Wanda Nara, possui grande identificação pela Itália e quer que seus filhos cresçam no País da Bota e Milão seria o local ideal, uma vez que já passaram vários anos na cidade quando o camisa nove atuava na Inter.

Apesar do desejo, o negócio pode ser complicado, uma vez que o PSG pagou 50 milhões de euros (R$ 332 milhões) há poucos meses para contratar o argentino. Além disso, o jogador tem contrato com até 2024. Caso o Milan queira contratá-lo, os franceses devem exigir, no mínimo, o que foi pago à Inter.