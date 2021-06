Mesmo com o empate em casa, Mozart Santos elogia a entrega do Cruzeiro contra o Goiás

Apesar de um jogo de futebol fraco e mais um mau resultado, empate em casa com o Goiás, o técnico Mozart Santos elogiou a entrega do Cruzeiro contra os goianos, pois saiu atrás no placar e conseguiu evitar a derrota no Mineirão. Quanto ao futebol praticado, Mozart acredita que o elenco da Raposa vai se encaixar no seu esquema de jogo, com melhora nos próximos jogos. Confira as primeiras impressões do novo treinador do time celeste em sua estreia no vídeo acima.

