Membro do Conselho da SAF no Cruzeiro diz que negócio com Ronaldo ainda precisa ser aprovado

A venda do Cruzeiro, que terá Ronaldo Fenômeno com sócio majoritário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), ainda precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração composto por Paulo Henrique Pentagna Guimarães, Alvimar Perrella e o presidente do clube. Pelo menos, é o que afirma um membro do conselho da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) da Raposa. Porém, o mandatário do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, e diretoria do clube negam que haja nessa necessidade.

-Sim, (precisamos aprovar a venda). Obviamente, tudo tem que passar pelo Conselho de Administração da SAF, composto por mim, Alvimar e Sérgio Santos Rodrigues. Vamos analisar todos os termos da proposta, que parece, a princípio, ser boa - comentou o empresário Paulo Henrique Pentagna Guimarães por meio de mensagem telefônica ao Portal Super FC.

A diretoria do Cruzeiro diz será preciso apenas o presidente e o vice-presidente assinarem a documentação para sacramentar o negócio.

Ronaldo Fenômeno desembolsou R$ 400 milhões para adquirir 90% das ações da SAF um dia depois da aprovação do novo modelo de gestão pelo Conselho Deliberativo e sócios, que autorizaram que o investidor tenha cotas acima de 49%.