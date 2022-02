Meia ex-Grêmio Jean Pyerre é diagnosticado com câncer testicular em exames médicos na Turquia

O meia Jean Pyerre, negociado pelo Grêmio ao Giresunspor-TUR, foi diagnosticado com câncer testicular. A informação foi dada pelo jornalista turco Kerim Bastan. Por causa do resultado dos exames médicos, Jean Pyerre pode ter o acordo rescindido e retornar ao Brasil para tratamento imediato.

A doença é considerada muito rara por atingir apenas cerca de 1% da população masculina. Com essa necessidade do tratamento e dedicação absoluta do atleta, o jogador de 23 anos e o clube turco teriam entrado em acordo para rescindir o vínculo firmado.