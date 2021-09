Meia do Goiás é baleado em confusão em boate de Goiânia

O meia Henrique Lordelo, do Goiás, levou dois tiros na noite desta sexta-feira após uma confusão em uma boate de Goiânia. De acordo com o portal GE, o atleta com passagens nas categorias de base do Flamengo já recebeu alta do hospital e passa bem. O clube disse que irá aguardar as investigações para se pronunciar oficialmente sobre o caso.

O meia estava acompanhado dos amigos, incluindo o volante Nathan, em uma casa noturna em Goiânia quando aconteceu a confusão. Além de Lordelo, uma mulher não identificada também foi baleada no incidente.

Lordelo está se recuperando na Casa do Atleta, parte de CT do Goiás onde ele vive com outros jogadores da base do clube.

O atleta de 21 anos chegou ao Goiás em 2019 para atuar ainda nas categorias de base do clube. Anteriormente, Henrique Lordelo fazia parte do programa do Flamengo. O meia estreou no profissional em 2020 mas não entra em campo desde partida contra o Atlético Goianiense no estadual deste ano.