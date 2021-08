Meia do Castanhal projeta partida contra o São Raimundo-RR pela Série D: 'Adversário à altura'

O Castanhal enfrenta no sábado (21) o vice-líder do grupo A1 da Série D, São Raimundo-RR. Na avaliação do meia Lukinhas, será um confronto difícil entre dois times invictos na competição.

“Com certeza. É um adversário à altura. Nós estamos brigando pela primeira colocação. Será um jogo difícil, mas acreditamos no nosso elenco e potencial. Se continuarmos nessa pegada podemos ir lá e conseguir os três pontos para dar sequência e pensar na próxima fase”, afirmou.

Lukinhas é um dos destaques do Castanhal nessa Série D. No jogo contra o GAS-RR, ele foi fundamental para a goleada do Japiim. Mas o jogador prefere manter uma certa humildade e fala de um trabalho em grupo.

“Toda a equipe está de parabéns. A gente vem se ajudando e os resultados estão nos fortalecendo. E eu sempre busco a minha melhora. É continuar porque grandes coisas para o Castanhal estão por vir”, disse.

A partida entre São Raimundo-RR e Castanhal será às 17 horas de sábado (21), no Canarinho, em Boa Vista (RR), pela 12ª rodada da Série D.