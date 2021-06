Meia, cria do Paysandu, reforça time do Maranhão na Série D

O Imperatriz-MA, líder do grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro, reforça a equipe com mais um jogador paraense.

O Cavalo de Aço anunciou a contratação do meia Adauto, que disputou o Parazão pelo Tapajós, de Santarém. Foi titular e dono da camisa 10 do Boto.

Nascido em São Caetano de Odivelas, o jogador já esteve no time maranhense em 2019, na maior temporada do Imperatriz em competição nacional: participou do mata-mata do acesso para Série B.

Adauto, formado na base do Paysandu, tem passagem por Boa Esporte, Maranhão, Tuna Luso, Cuiabá, além da Portuguesa Santista.

Ele se junta no meio-campo do Cavalo de Aço com Lineker, ex-Tuna. O time do interior do Maranhão tem como gerente de futebol Charles Guerreiro.

Na segunda rodada da Série D o Imperatriz enfrenta o 4 de Julho-PI, no sábado (12), na Arena Colorada, às 19h. E no dia 19 recebe o Paragominas-PA no estádio Frei Epifânio D’abadia.