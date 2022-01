Médico do Flamengo atualiza situação do zagueiro Rodrigo Caio

Internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 2, Rodrigo Caio está realizando um tratamento com antibiótico de forma venosa e, segundo o Dr. Márcio Tannure, um procedimento foi feito para avaliar a eficácia deste tratamento, cujo resultado sairá em três a cinco dias. O médico do Flamengo deu maiores informações sobre a situação do zagueiro, que está com uma infecção na região dos pontos dados no joelho direito operado em dezembro.

"O atleta Rodrigo Caio realizou uma artroscopia cirúrgica no joelho direito no dia 7 de dezembro de 2021. Procedimento o qual já estava previamente agendado e ocorreu sem nenhuma ocorrência. Durante o período de férias, o atleta relatou uma infecção em um dos pontos e foi orientado a retornar imediatamente ao Rio de Janeiro para avaliação e foi decidido pela internação do atleta para que realizasse tratamento com antibiótico de forma venosa para ter um melhor resultado", afirmou Dr. Marcio Tannure, antes de seguir:

"Hoje foi realizado um novo procedimento para que vejamos a eficácia do tratamento através desse material, e o resultado deve sair de três a cinco dias", disse o médico.

Desta forma, Rodrigo Caio não se reapresentará ao Flamengo na próxima segunda-feira, data na qual os principais nomes do elenco voltarão ao Ninho do Urubu. Contratado em 2019, o zagueiro fez uma primeira temporada sem lesões no clube, mas, desde então, vem sofrendo com seguidos problemas físicos e clínicos. Disputou 33 e 32 jogos em 2021 e 2020, respectivamente.