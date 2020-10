Média de defesas de Hugo Souza pelo Flamengo impressiona

Bruno Henrique foi o autor do gol do Flamengo que decretou o 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense, nessa quarta-feira, na Arena da Baixada. Mas não é um exagero dizer que o responsável por assegurar a vitória no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil foi o goleiro Hugo Souza.

O jovem arqueiro realizou cinco defesas na partida, sendo quatro delas em conclusões de dentro da área, incluindo um pênalti cobrado por Walter. Em outra, parou Reinaldo em tiro à queima-roupa - a bola ainda tocou na trave. E essa tem sido a tônica quando o camisa 45 está em campo.

Hugo estreou nos profissionais do Flamengo no dia 27 de setembro, quando o time entrou recheado de desfalques em razão de um surto de Covid-19. De lá pra cá, foram dez partidas na meta rubro-negra, com sete vitórias, três empates e nenhuma derrota. São apenas oito gols sofridos e a impressionante marca de 38 defesas realizadas, sendo 20 em finalizações de dentro da grande área. Uma média de 3,8 intervenções por jogo.

No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o único goleiro que atuou dez ou mais vezes e vem tendo uma média de defesas superior à essa de Hugo, é Luan Polli. O arqueiro do Sport já realizou 54 bloqueios em 12 jogos, uma média de 4,5 por partida, segundo dados do Sofascore. Com duas atuações a mais, porém, já sofreu mais do que o dobro de gols de Neneca: 18.

HUGO SOUZA NO FLAMENGO- Dados Sofascore

10 jogos7 vitórias3 empates0 derrotas8 gols sofridos38 defesas realizadas (20 em finalizações de dentro da área)