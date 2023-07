Medel é apresentado e diz que Vasco é o 'segundo maior time do Brasil'

O volante Gary Medel, de 35 anos, ídolo da seleção chilena, foi apresentado pelo Vasco nesta quinta-feira (13). O jogador chega para reforçar a equipe, que briga para não cair para a Série B. Durante sua apresentação, o jogador disse que o Vasco é o “segundo maior time do Brasil” e que está muito feliz com a nova experiência.

VEJA MAIS

Medel assinou contrato com o clube carioca até o final de 2024, com chance de renovação por mais um ano. Segundo informações da CNN, a escolha pelo clube teria sido feita com base no tempo de contrato, tendo em vista que Medel já tem 35 anos, mas ainda sonha em jogar pela seleção chilena na próxima Copa do Mundo.

Medel poderá jogar como zagueiro ou volante, duas posições carentes da equipe cruzmaltina, que já sofreu 23 gols na competição. A última equipe do volante foi o Bologna, da Itália, onde estava desde 2019. Foram 101 jogos disputados com a camisa do time italiano, além de passagens pela Inter de Milão, Sevilla, Besiktas, Boca Juniors e outros times. Pela seleção chilena, são mais de 150 partidas, sendo o atual capitão do time.

“É o segundo maior do Brasil. Estou muito contente, muito feliz com esta nova experiência. Os torcedores são intensos, gostam de ganhar. Gostam de jogadores que se entregam 100%. Acredito que vou apresentar exatamente o que querem os torcedores”, declarou Medel em sua apresentação.

Briga para não cair

O Vasco atualmente briga para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe somou apenas 9 pontos em 14 rodadas, com 11 gols marcados e 23 sofridos. O time carioca só não está atrás do América-MG, que tem a mesma quantidade de pontos, mas um saldo de gols pior. Na 19ª posição da tabela, o Vasco está quatro pontos atrás da primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)