Mbappé se manifesta após declaração de Neymar sobre relação no PSG

Depois da polêmica declaração de Neymar sobre o suposto motivo do desentendimento entre ele e Mbappé, o atacante francês compartilhou sua versão da relação com o ex-companheiro. Em entrevista concedida à "TNT Sports" nesta terça-feira (21), Mbappé falou sobre sua convivência com o brasileiro durante o período em que atuaram juntos no Paris Saint-Germain.

"Não, para ser sincero, não tenho nada a comentar. Estou totalmente focado no meu trabalho aqui no (Real) Madrid. Tenho muito respeito pelo Neymar. Posso falar várias vezes sobre ele, mas prefiro lembrar as coisas boas, de um jogador que marcou a história do futebol e dos momentos que vivemos em Paris. Agora, estou em Madri e quero aproveitar minha fase aqui. Desejo sorte ao Neymar e à família dele", afirmou o francês.

VEJA MAIS

A fala de Neymar ocorreu na última quinta-feira (16), durante uma entrevista ao canal de Romário. Na ocasião, o brasileiro foi questionado sobre Mbappé e se o considerava "chato". Ele explicou que, apesar de terem sido amigos, a relação mudou com a chegada de Messi ao PSG.

"Ele não é chato, não. Tínhamos uma boa relação. No começo, quando chegou, foi essencial. Eu sempre brincava com ele, dizia que seria um dos melhores. Ele ia à minha casa, saíamos para jantar. Foram anos bons de parceria. Mas depois que o Messi veio, ele ficou enciumado, não queria me dividir com mais ninguém, e foi aí que começaram as discussões e a mudança de comportamento", explicou Neymar.

Neymar e Mbappé atuaram juntos no PSG por aproximadamente seis temporadas, entre 2017 e 2023, até a transferência do brasileiro para o Al-Hilal. Em 2021, Messi se juntou aos dois, formando um trio ofensivo de destaque no clube francês, que permaneceu em ação por dois anos.