Matheus elogia atuação do Tapajós, mas promete alteração no time para o duelo com o Águia

O Tapajós, após a derrota no jogo de estreia no Parazão de 2021, frente ao Independente, em Tucurui, joga agora em Belém, diante do Águia, de Marabá, em busca da reabilitação.

O duelo com os marabaenses acontece no ‘Mamazão’ CT do Carajás, em Outeiro, no domingo (7), às 10h com arbitragem de Joelson Nazareno Ferreira Cardoso.

Embora ainda tenha bastante tempo para trabalhar com o elenco, o técnico Matheus Lima tem a intenção de fazer alteração no time santareno.

Juninho, Ricardinho e Rosivan entraram no segundo tempo e foram bem. Podem virar titulares.

Matheus considerou que o Boto teve um domínio mais amplo na partida com lances de gols não aproveitados. O gol sofrido foi por desatenção.

O time trabalhou nesta terça-feira (2) nos dois períodos: pela manhã, físico, com 1h40 de circuito, ao comando do preparador físico, Prado, no CT "Barcelona", em Benevides.

Na tarde, Matheus Lima comandou treinamento técnico, com correções de passes, movimentação e marcação.

O volante Paulo Curuá foi poupado trabalho da tarde, pois, sentiu um leve incômodo no músculo da coxa direita.

"Foi apenas uma leve dor devido à viagem longa que fizemos para Tucuruí, mas, nada de gravidade. Estou fazendo o trabalho com gelo e quarta-feira (3) estarei treinando normalmente" apontou.

O meia Adauto também ficou de fora dos trabalhos. Ele sentiu estresse muscular por conta da viagem de retorno de Tucurui. De acordo com o departamento médico, o jogador será liberado nesta quarta-feira.

Já o lateral Amaral voltou para Santarém para dar sequência no tratamento na lesão do joelho. Ele está lesionado cerca de uma semana. O goleiro Paulo Wanzeller que testou positivo para covi-19 segue de quarentena.