Marrocos x Cabo Verde: veja o horário e as escalações do jogo amistoso de hoje (12/06)

As seleções Marrocos x Cabo Verde disputam nesta segunda-feira (12/06) um jogo amistoso. A partida ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos. Confira o horário e escalações do jogo:

Onde assistir Marrocos x Cabo Verde?

A partida Marrocos x Cabo Verde não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Marrocos x Cabo Verde​ chegam para o jogo?

Marrocos foi o lanterna do Grupo C do Campeonato das Nações Africanas e somou apenas 3 derrotas e 9 gols sofridos. Depois, o time passou por dois amistosos: uma vitória de 2 a 1 sobre o Brasil e um empate sem gols com o Peru.

Na fase de grupos das eliminatórias da Copa Africana das Nações, Cabo Verde é vice-líder do Grupo B e soma 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 3 gols marcados e 2 gols sofridos.

Prováveis escalações

Marrocos: Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss, Abqar; Amrabat, Louza; Ziyech, Chair, Boufal; En-Nesyri.

Cabo Verde: Vozinho; Stopira, Lopes, D Tavares, Paulo; Monteiro, Pina; Rodrigues, Andrade, Mendes; G Tavares.

FICHA TÉCNICA

Marrocos x Cabo Verde

Amistoso Internacional

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos

Data/Horário: 12 de junho de 2023, 16h