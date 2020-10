Ex-goleiro Marcos faz alerta após derrota do Palmeiras para o Fortaleza

Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos apareceu nas suas redes sociais para desabafar sobre o momento vivido pelo Verdão. Após acumular a quarta derrota seguida no Brasileirão, os jogadores do Palmeiras receberam um importante aviso de São Marcos.

- No jogo do Palmeiras com o Fortaleza o que me preocupou foi o desânimo da equipe. Isso é um dos piores problemas que um time pode ter. Nada contra os méritos do Fortaleza, um time super bem montado pelo Rogério Ceni, mas o Palmeiras não teve força de reação e isso me preocupa - disse o ex-goleiro, que ganhou até busto no clube social por sua trajetória no Palmeiras.

Marcos finalizou o vídeo incentivando os jogadores que defendem o Palmeiras atualmente:

- Vamos animar, galera! Se está ruim agora, pode piorar. Não deixa pra fazer só mais pra frente o que vocês podem fazer agora no próximo jogo. Escutem a experiência de quem já viveu coisas ruins por aí. Pra correr atrás depois, com um saco de cimento nas costas na subida, é complicado. Só vocês podem mudar esse panorama. A gente tem time, vamos correr atrás!

O Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol nesta terça-feira (20) para treinar antes de, já garantido na próxima fase, receber o Tigre-ARG pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.