Marcelo é expulso, Hazard brilha e Real Madrid se classifica na prorrogação na Copa do Rei

Apesar do susto, o Real Madrid venceu o Elche, nas oitavas de final da Copa do Rei, e se classificou às quartas. Mas o jogo foi mais difícil que o esperado, fora de casa, no Estádio Manuel Valero. Após o 0 a 0 no tempo normal, o Elche abriu o placar na prorrogação, com Verdú. Mas Isco e Hazard conseguiram a virada.

Quando o jogo ainda estava empatado e sem gols, na prorrogação, o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo foi expulso, o que deixou o Real em apuros. No entanto, com a virada, o Madrid avançou e aguarda agora o sorteio, para conhecer o adversário.